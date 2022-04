Milano, Nahum (Pd): "Mi accenderò una canna davanti a Palazzo Marino"

Nahum (Pd): fumerà una canna davanti a Palazzo Marino

Un intervento che ha sorpreso i presenti quello del consigliere comunale dem Daniele Nahum che ha annunciato: "Giovedi' mi accendero' una canna davanti a Palazzo Marino per sostenere la legge sulla legalizzazione della cannabis in discussione alla Camera e non commettero' reato, perche' l'uso personale non e' reato". Nahum ha spiegato che con il gesto vuole sostenere legge che permetterebbe ai cittadini italiani "di piantare e fumarsi le proprie piantine", e di "sottrarre i soldi alla criminalita' organizzata".

"L'illegalita' della cannabis - ha aggiunto Nahum - permette un introito alle mafie di sette miliardi, introito che dovremmo sottrarre alle mafie". L'iniziativa sara' organizzata dal Pd, Radicali Italiani e Organizzazione Enzo Tortora. "Invito tutti i consiglieri di Palazzo Marino a partecipare a questo gesto dimostrativo", ha concluso Nahum, aprendo alla partecipazione a tutti i colleghi di Consiglio.

