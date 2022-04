Milano, Pomeriggi musicali: il Comune vuol far pagare l'affitto del Dal Verme

Il Comune di Milano vuol far pagare l'affitto del Dal Verme ai Pomeriggi musicali

E' previsto per giovedì 5 maggio al Teatro Dal Verme il vertice tra gli organizzatori dei tradizionali Pomeriggi musicali e gli assessori alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, e di Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli. Il motivo? Il Comune di Milano, tra i soci fondatori dei Pomeriggi musicali, avrebbe deciso di non concedere più l'utilizzo a titolo gratuito del teatro Dal Verme. Lo riferisce il Corriere: secondo il quotidiano Palazzo Marino avrebbe intenzione di mettere a reddito il teatro chiedendo ai Pomeriggi di pagare l’affitto sulla falsariga di quanto avviene al Lirico e agli Arcimboldi. Il Comune intenderebbe chiedere anche di provvedere a eventuali ristrutturazioni straordinarie.

La storia dei Pomeriggi musicali e del teatro Dal Verme

L'Orchestra dei Pomeriggi musicali debuttò al Teatro Nuovo il 27 novembre 1945. La Fondazione è costituita non solo dal Comune di Milano, ma anche da Regione Lombardia, dalla Provincia e da enti privati, ed è riconosciuta dallo Stato come istituzione concertistico-orchestrale e dalla Regione Lombardia come ente primario di produzione musicale. Furono proprio i Pomeriggi musicali ad inaugurare nel 2001 la riapertura del Dal Verme, restaurato con 23 miliardi di lire da Comune e Provincia dopo l'acquisto nel 1981 e il mancato arrivo dell'orchestra Rai.

