Milano, il prezzo nascosto dei cantieri: 14,4 milioni di euro di mancate entrate per Palazzo Marino



A Milano, una serie di abusi edilizi legati ai principali progetti immobiliari ha generato un buco da 14,4 milioni di euro nelle finanze del Comune. Secondo la Procura di Milano, si tratta di un “vile prezzo” imposto alla collettività per favorire operazioni speculative private. Tra i cantieri coinvolti ci sono le Residenze Lac in via Cancano, il Giardino Segreto Isola in via Lepontina, Scalo House, le Park Tower di via Crescenzago e il progetto Bosconavigli vicino a Porta Genova. Alcuni di questi sono già sotto sequestro, mentre altri attendono udienze preliminari. Le discrepanze emerse riguardano principalmente valori di monetizzazione sottostimati e metrature ridotte nelle aree standard richieste, con somme versate dai costruttori ben al di sotto delle tabelle aggiornate dagli uffici urbanistici comunali.

Progetti di lusso, costi pubblici

Il caso più emblematico è il Bosconavigli, un progetto di riqualificazione vicino allo scalo San Cristoforo. Con attici da 4 milioni di euro, la cordata Milano 5.0 avrebbe pagato solo 2,9 milioni di euro invece dei 6,1 stimati. Altri esempi includono lo studentato di Scalo House, che avrebbe generato una perdita di 4,3 milioni, e le Residenze Lac in via Cancano, con un risparmio per i costruttori di 1,4 milioni rispetto al previsto. Questo quadro emerge da indagini coordinate da pm e gip milanesi e da relazioni tecniche che evidenziano come i costi reali delle aree standard siano stati sistematicamente sottostimati. Per Palazzo Marino, il conto di questa “remuneratività indebita” è un duro colpo alla gestione delle risorse pubbliche, ponendo interrogativi sulla trasparenza e sull’equità dei rapporti tra pubblico e privato.

