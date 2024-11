Milano: sequestrato il cantiere "Scalo House", indagati dirigenti comunali

Milano: sequestrato il cantiere "Scalo House", scattano i sigilli per abusi edilizi su studentato e torri

Blitz della Guardia di Finanza al cantiere di "Scalo House" in via Lepontina, zona scalo Farini. Il progetto, a cura di Greenstone Funds, è stato posto sotto sequestro su decisione del giudice Mattia Fiorentini, accogliendo la richiesta dei pm Marina Petruzzella, Mauro Clerici, Paolo Filippini e dell’aggiunto Tiziana Siciliano. L'iniziativa si inserisce nell’ambito di un’indagine della Procura di Milano che conta 14 inchieste su presunti abusi edilizi e irregolarità nelle regole urbanistiche.

Il cantiere, suddiviso in due lotti, prevedeva una massiccia trasformazione edilizia: dalla ristrutturazione di un ex edificio a uso uffici destinato a uno studentato, fino alla demolizione e costruzione di nuove torri residenziali da 8 e 13 piani, con appartamenti di lusso offerti a cifre tra i 9 e i 10mila euro al metro quadrato.

Indagati dirigenti del Comune

La Guardia di Finanza sta eseguendo perquisizioni personali e locali nei confronti di alcuni funzionari e dirigenti comunali, nonché di membri della Commissione per il Paesaggio, attualmente indagati per falso ideologico in atto pubblico e per dichiarazioni false su identità o qualifiche personali.

Pareri contrastanti e gli altri casi recenti di sequestri immobiliari

Al centro dell’inchiesta, anche il ruolo della commissione per il paesaggio del Comune di Milano, che avrebbe fornito pareri discordanti sul progetto tra il 2018 e il 2019, gettando ombre sull’approvazione del progetto edilizio. Questo intervento segna il terzo sequestro immobiliare disposto dal Tribunale di Milano negli ultimi mesi: in maggio era stato sequestrato il complesso "Giardino Segreto" nel quartiere Isola, e in luglio le "Residenze Lac" in via Cancano, nei pressi del Parco delle Cave. Entrambi i casi, come l’attuale operazione “Scalo House”, hanno visto confermare il sequestro dal tribunale del riesame, portando alla ribalta il tema della conformità edilizia e della tutela del paesaggio urbano a Milano.