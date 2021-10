Milano, primo consiglio comunale: ecco (quasi) tutti i capigruppo

In vista della prima seduta del Consiglio comunale, convocata per domani pomeriggio, i gruppi consiliari stanno definendo in queste ore i nomi dei capigruppo che li rappresenteranno a Palazzo Marino.

Carlo Monguzzi, consigliere uscente e storico esponente ambientalista - viene riferito - sarà il capogruppo dei Verdi, anche in quanto primo degli eletti, mentre sarà Gabriele Rabaiotti, assessore uscente alle Politiche Sociali, a guidare il gruppo della Lista Beppe Sala Sindaco. Sempre per quanto riguarda i partiti di maggioranza, per la lista dei Riformisti, il capogruppo sarà Giulia Pastorella (Azione).

Il Pd già aveva fatto sapere ieri che a guidare il gruppo sarà ancora Filippo Barberis. Sul fronte dell'opposizione, hanno trovato la quadra in queste ultime ore anche i tre consiglieri di Forza Italia: a rappresentarli sarà Alessandro De Chirico, ma solo per la prima metà del mandato. Il ruolo verrà ricoperto successivamente da Marco Bestetti, presidente uscente del Municipio 7.

Il capogruppo della Lega sarà come già annunciato, Alessandro Verri, secondo degli eletti.Il gruppo di Fratelli d'Italia si riserva invece ancora del tempo per decidere: la scelta potrebbe arrivare domani mattina, d'intesa con il partito. Tre sono i gruppi consiliari formati da un solo componente: Milano in Salute Beppe Sala Sindaco (Marco Fumagalli), Luca Bernardo Sindaco (Manfredi Palmeri) e Maurizio Lupi Milano Popolare (Matteo Forte).