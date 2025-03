Milano, "Puccini e le sue donne" a sostegno della Fondazione Quattropani

Un successo il pomeriggio musicale di domenica 23 marzo al Circolo Volta di Milano, che ha accolto l’evento lirico “Puccini e le sue donne” nel nome di Giacomo Puccini, Maestro di straordinaria sensibilità nel narrare il variegato universo femminile, attraverso la suggestione delle note accompagnate dalle parole dei librettisti Illica e Giacosa. Un evento organizzato a sostegno della Fondazione Renata Quattropani per l’impegno rivolto ai pazienti di onco-ematologia cronica e alle pazienti di senologia.

Questo il commento del presidente della Fondazione Giovanna Ferrante: "Voglio ringraziare il Circolo Volta per l’accoglienza, gli artisti: Ekaterina Adamova soprano, Vitaliy Kovalchuck tenore, Maestro Loris Peverada pianista, per averci emozionati con il loro talento e il Comitato MI’mpegno nella persona del suo Presidente Carmelo Ferraro per averci sostenuto con il proprio Patrocinio. E grazie di cuore dalla Fondazione a tutti coloro che hanno partecipato, un numero straordinario di persone che hanno condiviso alcune ore emozionanti all’insegna dell’arte e della solidarietà rivolta ai pazienti".

