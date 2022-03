Milano, Sala: "Senza 200 milioni dal Governo non chiudiamo il bilancio"

"Noi, senza almeno un paio di centinaia di milioni da parte del governo non riusciamo a chiudere" il bilancio del Comune, per le perdite causate dalla pandemia. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala, a margine della presentazione della 60esima edizione del Salone del Mobile. "Rimane il fatto - ha aggiunto - che siamo appesi a una decisone del governo. Ho incontrato due volte il ministro Franco, ne ho parlato con il presidente del Consiglio proprio sabato pomeriggio e la questione la conoscono. Non e' solo per Milano, ma per noi e' piu' grave", ha sottolineato Sala.

