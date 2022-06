Milano, scaglia oggetti contro la Polizia poi si getta dal quinto piano

È ricoverato all'ospedale Niguarda in pericolo di vita il 32enne che ieri sera si è gettato dal quinto piano del suo appartamento in via Andò (zona Villapizzone). Alle 23.30 di ieri la Polizia è stata chiamata da alcuni vicini del giovane che avevano sentito delle urla e molto rumore. Giunti sul posto, gli agenti hanno incontrato il padre del 32enne, residente in un appartamento vicino. L'uomo ha raccontato che sentendo i rumori ha provato ad entrare nell'abitazione del figlio, trovandolo completamente nudo mentre delirava e lanciava oggetti.Dopo un primo tentativo di fare irruzione, i poliziotti sono entrati in forze nell'appartamento.

Milano, il volo oltre la ringhiera dopo aver lanciato oggetti contro la Polizia

Il 32enne, dopo aver scagliato numerosi oggetti contro la Polizia, è saltato oltre la ringhiera della porta finestra e si è gettato nel cortile interno. E' atterrato su una sdraio che ha attutito la caduta ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale.In seguito ad accertamenti, è risultato che il 32enne era in cura come soggetto psichiatrico al CPS per abusi di alcol e droga.

Leggi anche: