Milano: scoperta frode fiscale da 5milioni di euro, nei guai rete di società e-commerce

Un sequestro preventivo di 5milioni di euro ha messo in luce a Milano una rete di aziende operanti nel settore dell'e-commerce accusate di frode fiscale. I militari della Guardia di Finanza, attraverso questa operazione emessa dal Tribunale di Milano, hanno smantellato un intricato sistema basato sull’emissione e l'uso di fatture per operazioni inesistenti. Queste aziende, attive nella vendita di prodotti elettrici ed elettronici, non solo hanno eluso il fisco, ma hanno anche riciclato i guadagni illeciti. Le indagini hanno portato all'individuazione di due figure chiave nel meccanismo fraudolento: un imprenditore italiano e un altro di origine cinese, entrambi accusati di gravi infrazioni alle leggi fiscali.

Sequestro dei beni

Il Tribunale di Milano ha disposto il sequestro di beni per un valore pari all'importo delle imposte evase. Grazie alle operazioni condotte dai finanzieri, sono stati sequestrati fondi liquidi per oltre 600mila euro, un capannone commerciale di 18mila mq, due immobili, due terreni, dieci veicoli e una quantità significativa di prodotti elettronici pronti per la vendita.