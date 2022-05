Milano, scoppia a piangere mentre compie la rapina: "Scusate, è la cocaina"

E' scoppiato a piangere nel bel mezzo della rapina che stava tentando di fare al bar, continuando a chiedere scusa al barista contro il quale aveva puntato il coltello. E' quanto accaduto domenica mattina a Milano ad un 29enne italiano con problemi di tossicodipendenza, arrestato dopo aver tentato di svaligiare un tabacchi. La vicenda è raccontata da Milano Today: il giovane si è presentato attorno alle 7.30 in via Giovanni da Palestrina e ha puntato il coltello contro il barista 25enne, portandolo dietro al bancone. Ma il titolare ha apposto resistenza ed è riuscito a bloccare il rapinatore, che è scoppiato in lacrime chiedendo scusa al barista e dando la colpa del suo comportamento alla cocaina. Giunti i carabinieri, ha cercato di darsi alla fuga ma è stato fermato. In caserma ci sarebbero stati tentativi di autolesionismo. E' stato arrestato con l'accusa di tentata rapina aggravata.

