Milano: Staffelli di Striscia aggredito dalle borseggiatrici

Valerio Staffelli e la sua troupe di Striscia la Notizia assaliti da un gruppetto di borseggiatrici di Milano che l'inviato del programma Mediaset stava seguendo per un servizio sul fenomeno di furti e rapine alle stazioni del capoluogo milanese. La puntata è andata in onda lunedì 7 marzo e mostra come Staffelli e il suo team hanno rimediato lancio di oggetti, spintoni, minacce a sputi.

Borseggiatrici a Milano: il servizio di Staffelli su Striscia la Notizia

Era già qualche settimana che Staffelli lavorava al servizio, mettendosi sulle tracce di borseggiatrici e borseggiatori a Milano. L'inviato di Striscia la Notizia ha documentato cosa avviene nella metopolitana, dove agiscono decine di malviventi che approfittano dell'affollamento su banchine e mezzi per sfilare con destrezza portafogli e cellulari dalle tasche dei viaggiatori. Ma Staffelli ha riscontrato come il fenomeno sia diffuso anche nelle vie dello shopping e nelle stazioni ferroviarie.

Aggressione a Staffelli sul treno

Nel servizio del 7 marzo l'inviato di Striscia la Notizia è stato accompagnato da un gruppo di figuranti alla stazione di Lambrate. Staffelli ha smascherato alcune borseggiatrici ponte ad entrare in azione, che hanno cercato di allontanarsi a bordo di un treno. Staffelli e la troupe le hanno inseguite ed è così iniziata l'aggressione, terminata solo all'arrivo in stazione Centrale e con l'intervento della Polizia, che ha fermato le donne.

