Terzo blitz in una settimana di Ultima Generazione al ristorante di Cracco

Nuova azione dimostrativa di Ultima Generazione contro il caro-cibo e le disuguaglianze. Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 26 marzo, tre attivisti del movimento ambientalista – due ragazze e un ragazzo – sono stati bloccati dalla polizia mentre protestavano all’interno del ristorante dello chef Carlo Cracco, in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. I giovani sono stati accompagnati in questura per accertamenti.

Si tratta del terzo blitz in una settimana nel celebre locale milanese, dopo quelli già avvenuti il 19 e il 23 marzo. Le iniziative si inseriscono nella campagna “Il giusto prezzo”, lanciata per denunciare l’aumento dei costi alimentari e la crescente povertà.

“Attaccare Cracco non significa dire che Cracco è il problema – spiegano gli attivisti – ma mettere in evidenza l’abisso tra chi ha troppo e chi non ha abbastanza. La fame non è una fatalità, è una questione politica”.

La richiesta rivolta allo chef stellato è chiara: aprire le porte del suo ristorante, ogni giovedì, per offrire pasti gratuiti a chi non può permetterseli. Una proposta simbolica, nel cuore della Milano più esclusiva, che mira a far riflettere sul divario sociale e sull’accesso al cibo come diritto.