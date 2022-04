Travolto da camion della nettezza urbana a Milano, grave

Un uomo di 60 anni è stato portato all'ospedale Niguarda in condizioni critiche dopo essere stato investito da un camion dell'Amsa, l'azienda che ci occupa della raccolta rifiuti, poco prima delle 5, in via Giambellino a Milano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.

