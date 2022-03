Milano, violenza sessuale e rapina su un minore

Rapina e violenza alla fermata della metro

Violenza sessuale e rapina, fermato un 17enne, presunto autore di una rapina commessa nei giorni scorsi all'interno della fermata della metropolitana di Porta Romana ai danni di un altro minore. Dopo aver minacciato la vittima con un coltello, ed essersi fatto consegnare il denaro contante che aveva con se', l'avrebbe costretto a seguirlo per poi farsi masturbare.

L'indagine ha consentito di accertare, attraverso la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, lo svolgersi dei fatti e successivamente di rintracciare il presunto autore che e' stato riconosciuto sia per i tratti somatici che per parte dell'abbigliamento indossato al momento del fermo. Il 17enne, che e' stato sorpreso con un coltello al seguito e con una minima quantita' di sostanza stupefacente per uso personale, e' stato condotto in stato di fermo presso il CPA di Torino, a disposizione della Autorita' Giudiziaria competente.

