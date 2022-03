Denise Pipitone, stallo sulla Commissione d'inchiesta parlamentare

È ferma la Commissione d'inchiesta sollecitata da Ore 14

In molti chiedono risposte sulla Commissione d’inchiesta parlamentare sulla scomparsa di Denise Pipitone, come è stato sollecitato in più puntate di Ore 14 da Milo Infante, con la partecipazione del direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino.

“Quello che dovevamo fare noi in Commissione, lo abbiamo fatto. Dovevamo approvarla e lo abbiamo fatto. Ora spetta all’Aula. Non so a che punto siano, va calendarizzata”. Così il Capogruppo della Lega in commissione Affari costituzionali Igor Iezzi, altro esponente che si è molto interessato alla causa.

Il deputato leghista ha aggiunto che il testo, già da tempo approvato in Commissione - precisamente, il 12 gennaio 2022 -, deve essere calendarizzato in Aula. “Noi come Lega lo abbiamo sostenuto in Commissione, abbiamo anche proposto di velocizzarla più volte, avevamo verificato se fosse possibile farla in legislativa, per fare in modo che la Commissione potesse decidere senza passare dall’Aula. Ci hanno detto di no, perché la nascita di nuove Commissioni deve passare dall’Aula”.

“È un testo a prima firma di un deputato del Partito Democratico – Alessia Morani - e va portato avanti. Noi siamo disponibili e in Commissione abbiamo fatto quanto necessario. Non so se loro hanno cambiato idea”.

Inchiesta parlamentare, la versione del Pd

Quando gli chiediamo da cosa derivi la sua impressione di un cambio rotta da parte del Pd, Igor Iezzi risponde: “Perché in Commissione a un certo punto siamo stati noi della Lega a chiedere di accelerare, una volta che viene approvato in Commissione ci deve essere il Capogruppo d’Aula, nel loro caso Debora Serracchiani, che durante la conferenza chiede di metterla in calendario. Una volta inserito lo si discute. Essendo la prima firma della Morani lo devono chiedere loro, non so se hanno cambiato idea o meno”.

Di certo c’è che la proposta di legge è stata approvata in Commissione, come conferma il Pd ad Affaritaliani.it, che propone di “fare riferimento alla Presidenza della Camera per avere novità” circa la calendarizzazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone.

Caso Pipitone: scomparsa nel 2004

La proposta per una Commissione d’inchiesta parlamentare è accompagnata da una relazione in cui si sottolinea che la sparizione di Denise nel 2004, mentre giocava vicino a casa a Mazara, "appare ancora oggi avvolta da troppi misteri, segnata da gravi incongruenze, lambita da evidenze che portano a sospettare l'esistenza di più di un depistaggio, di un inquinamento di prove e di false testimonianze".

Il caso della scomparsa di Denise Pipitone, scrivono i proponenti, "deve necessariamente trovare una soluzione e una verità, tanto più perché si inserisce in un contesto che vede circa 61.826 persone scomparse ancora da ritrovare in Italia, di cui circa 45.028 minori, sono numeri impressionanti". La storia di Denise, "scomparsa quando aveva solo quattro anni, è ormai quasi simbolica - osservano i deputati - e non può più essere lasciata in balia di sensazionalismi, false piste, connivenze e opacità".

LEGGI ANCHE