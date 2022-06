Milano, ztl a San Siro dall'autunno. La Lega: "Follia finto-ambientalista"

Milano, ztl a San Siro: partono i lavori. La Lega: "Follia finto-ambientalista"

Verso la Ztl attorno allo stadio di San Siro: a giugno partono i lavori per installare le prime 24 telecamere, che termineranno in cento giorni. E' emerso pochi giorni fa a Palazzo Marino, dove l'assessore Arianna Censi ha risposto ad una interrogazione del consigliere di Forza Italia Alessandro De Chirico.

La ztl sarà attiva dal prossimo campionato di calcio e, a regime, riguarderà anche gli altri eventi che si svolgeranno nell'impianto, come i concerti. Rispetto al progetto risalente al 2019, la zona a traffico limitato è stata estesa a nord comprendendo, come riferisce Milano Today, tutta l'area del qaurtiere di Lampugnano e Qt8 compreso il Monte Stella e l'Allianz Cloud, spingendosi a sud invece solo sino a via Novara e via Paravia.

Sardone (Lega): "Ztl San Siro, follia finto-ambientalista"

La notizia è stata accolta in modi diversi dalle opposizioni. Silvia Sardone, Lega, parla di "ennesima follia finto-ambientalista della sinistra che genererà effetti opposti a quelli desiderati. Attivare la ztl in occasione della partite di Inter e Milan, oltre che per i concerti al Meazza e all’ippodromo, significa che il traffico si congestionerà appena prima delle telecamere della zona a traffico limitato perché mancano parcheggi di interscambio tali da contenere il numero di persone che si recano allo stadio in occasione degli eventi. Ciò significa, come sempre, che per Pd e compagni solo i ricchi possono avere accesso a determinate aree della città e questo è profondamente ingiusto”.

Sulla questione interviene anche Stefano Pavesi, consigliere della Lega in Municipio 8: “Persino l’Allianz Cloud sarà inserito nel perimetro della nuova zona a traffico limitato: una scelta davvero senza senso quella della sinistra green che non fa altro che acuire i problemi di traffico del quartiere. Le scene che abbiamo visto in occasione dell’ultimo concerto di Vasco Rossi all’ippodromo saranno nulla in confronto a quando sarà attivata la ztl: la piaga dei parcheggi selvaggi si sposterà solo poco prima e sarà ancora più ampia nei numeri. Chiediamo al Comune e al Municipio di tornare sui propri passi per evitare che la viabilità collassi ogni fine settimana e nei giorni dei grandi eventi al Meazza e all’ippodromo”.

De Chirico (Forza Italia): "Ztl attesa da anni, testarne la tenuta"

Ma De Chirico ricorda invece come la ztl San Siro sia "attesa da anni dai residenti che 2 o 3 volte alla settimana sono assediati dal traffico impazzito. Recentemente l'assessore Censi ha risposto a una mia interrogazione per sapere quando, finalmente, verranno arrivate le telecamere. Sono convinto che il Comune possa approfittare dei prossimi grandi concerti che si terranno a San Siro, ma anche all'Ippodromo, per testare la tenuta della ZTL. Ovviamente, in assenza delle telecamere, bisognerà fare ricorso ai ghisa. Sarà uno stress test utile per capire se così come sono stati pensati i varchi di accesso possono andare bene oppure va ripensato il perimetro".

De Chirico prosegue: "Temo infatti che qualche via possa finire sotto assedio di traffico e smog - prosegue De Chirico -. Allo stesso tempo va potenziato il servizio di trasporto pubblico e ampliata l'offerta di parcheggi per cui da anni chiediamo un piano strategico. Sperando che lo stadio Meazza non venga dismesso rendendo vano un investimento tecnologico così tanto atteso".

