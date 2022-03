Monza, 14enne a scuola con una lama di 20 centimetri

A 14 anni a scuola con un coltello a serramanico con una lama lunga 20 centimetri. Sgomento in una scuola media del Monzese, gli insegnanti si sono rivolti ai carabinieri di Seregno. Come racconta il Corriere, il ragazzino portava l'arma per farla vedere ai compagni di classe e mostrare così la propria pericolosità.

E' stato infine organizzato un controllo a scuola da parte di carabinieri in borghese, che hanno invitato il giovane a svuotare nell'ufficio del preside il proprio zaino. Con strafottenza, ha rovesciato tutto sul pavimento. Del coltello nessuna traccia, ma ai militari non è sfuggito il rigonfiamento all'altezza della vita dei pantaloni del 14enne. Il coltello era celato lì, agganciato alla cintura dei jeans. Il 14enne ha dovuto consegnare l'arma ai carabinieri. E' stato denunciato in stato di libertà per porto d'abusivo di arma.

Leggi anche: