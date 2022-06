Morto nel carcere di Opera l'ex boss Cosimo Di Lauro

E' morto nel carcere di Opera Cosimo Di Lauro, ex reggente del clan Di Lauro. Aveva 49 anni, era detenuto in regime di 41 bis nella struttura penitenziaria milanese. Secondo quanto riferisce Ansa è stata disposta l'autopsia. Di Lauro era in carcere dal 2005, era il figlio di Paolo Di Lauro, capo clan dell'omonima organizzazione camorristica di Secondigliano, e fratello di Marco, anche lui detenuto in regime di carcere duro, in Sardegna. Di Lauro era ritenuto dagli inquirenti della DDA di Napoli colui che diede vita alla prima faida di Scampia che provoco' un centinaio di morti.

I legali di Di Lauro: "Il suo stato di salute mentale era compromesso da tempo"

Lo stato di salute mentale di Cosimo Di Lauro sarebbe stato compromesso da tempo: per i suoi legali era ormai diventato impossibile rapportarsi con il loro cliente. Rifiutava di partecipare agli incontri e rifiutava le notifiche. Gli avvocati, in piu' occasioni, hanno chiesto all'autorita' giudiziaria di disporre una perizia finalizzata a valutare la sua capacita' di intendere e di volere ma le istanze sono sempre state rigettate.

