Paolo Arrigoni (foto: Ugo Parolo via facebook)

Morto Paolo Arrigoni, primo presidente di Regione Lombardia della Lega

E' morto nella serata di domenica 22 maggio Paolo Arrigoni: aveva 65 anni ed era stato il primo presidente di Regione Lombardia della Lega. Assicuratore, aveva poi lasciato la politica, per tornare a ricoprire un ruolo solo pochi anni fa, accettando l'invito dell'amico di partito Ugo Parolo, parlamentare del Carroccio, ad assumere l'incarico di referente della sede di Colico (Lecco), sino alle dimissioni dall'incarico poche settimane fa per il riacutizzarsi di una vecchia malattia evidentemente mai vinta del tutto.

Il cordoglio della Lega per la scomparsa di Arrigoni

"Esprimo il mio cordoglio e il mio dolore, mio e di tutta la Lega della Lombardia che rappresento, per la prematura e improvvisa scomparsa di Paolo Arrigoni, primo presidente leghista della Lombardia nel 1994, nostro storico militante lecchese di Colico. Ci stringiamo intorno alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di dolore": così Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.



Leggi anche: