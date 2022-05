Mr Arbitrium, la statua che sorregge l'Arco della Pace a Milano. FOTO

Mr Arbitrium, la statua che sorregge l'Arco della Pace a Milano

Mr Arbitrium è stato collocato a lato dell'Arco della Pace di Milano. Si tratta della statua alta cinque metri realizzata dallo scultore Emanuele Giannelli, che ha spiegato: "Lo trovate intento a spingere o sorreggere l'Arco della Pace: come sempre, l'interpretazione spetta a voi".

Milano, il significato di Mr Arbitrium secondo Giannelli

Mr Arbitrium, spiega Giannelli, "è una scultura di 5,40 metri che nell'azione di spingere cela anche l'azione di sostenere, entrambe svolte con la stessa muscolatura e la stessa tensione. Da questa ambivalenza nasce il duplice significato dell'opera e il concetto della scultura stessa, che lascia all'osservatore la decisione finale. Toccherà a noi scegliere se spingere o sostenere l'edificio storico o la Chiesa, simboli della nostra storia e della nostra cultura". La scultura è in tour in Italia: ha toccato in precedenza Serravezza, Pietrasanta e Carrara.





