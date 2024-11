Multa record da 21 milioni di euro per un bond non dichiarato alla dogana

Multa record da 21 milioni di euro per un bond del Regno di Romania non dichiarato alla dogana

Un uomo è stato condannato dalla Cassazione a pagare una delle sanzioni più alte mai imposte in Italia per non aver dichiarato un bond del valore di quasi 70milioni. L’episodio risale al 2017, quando un cittadino romeno venne fermato alla frontiera di Chiasso su un treno diretto a Milano. Alla classica domanda "Ha qualcosa da dichiarare?", aveva risposto di non possedere nulla che superasse il limite di 10mila euro previsto per legge. Tuttavia, nella sua borsa, i finanzieri trovarono un titolo obbligazionario emesso dal Regno di Romania nel 1929.

Un bond antico ma di valore straordinario

Il titolo, autentico ma scaduto, apparteneva a un periodo in cui il Regno di Romania emetteva obbligazioni. Sebbene l’emittente non esistesse più, il bond era stato valutato tramite una perizia per un valore impressionante: 79milioni di dollari, equivalenti a circa 70milioni di euro. L’uomo possedeva anche documenti che dimostravano l’apertura recente di un conto bancario a Locarno e un contratto di compravendita legato al bond.

Il nodo legale e la sanzione esemplare

Il protagonista si è sempre difeso sostenendo di essere stato informato che l’obbligo di dichiarazione riguardava esclusivamente denaro contante, e non strumenti finanziari. Tuttavia, le autorità doganali e i tribunali hanno avuto un’opinione diversa. Dopo una lunga battaglia legale, che lo ha visto soccombere sia in primo grado che in appello, la Cassazione ha stabilito che l’obbligazione era "potenzialmente liquidabile" e, pertanto, soggetta alle stesse regole di dichiarazione del denaro contante. La Cassazione ha confermato una multa salatissima: 21 milioni di euro. Si tratta di una delle pene pecuniarie più alte mai imposte in Italia per un’infrazione legata a violazioni doganali.

