Municipio 1 Milano: Forza Italia raddoppia (ma litiga)

Da nessun gruppo consigliare ad addirittura due. Ma in conflitto tra loro, almeno per ora. Forza Italia torna a presidiare il Municipio 1: lo aveva annunciato orgogliosamente giovedì 15 giugno con una nota Alessandro Sorte, il nuovo coordinatore regionale Forza Italia. Federico Benassati, Stefania Ambrosini e Stefania Bonaccorsi hanno infatti costituito il gruppo "Forza Italia/Presidente" in nel Municipio 1 a Milano. Nel parlamentino più prestigioso della città, infatti, a causa di defezioni e passaggi ad altri partiti, era rimasto il solo Giampaolo Berni Ferretti, che si era dovuto accasare nel gruppo misto. E che, a quanto pare, era del tutto ignaro dell'operazione avviata da Sorte.

Forza Italia, Berni Ferretti: "Non sapevo nulla" dell'operazione di Sorte

"Io sono capogruppo del gruppo Misto/Forza Italia in Municipio 1 e sono stato nominato dal commissario regionale Alessandro Sorte Presidente della Consulta degli amministratori locali di Forza Italia - ha spiegato Ferretti -. E di questo gruppo non ne sapevo nulla nonostante i miei colleghi consiglieri abbiano da tempo i miei contatti". "Di sicuro non mi sembra sia questo il modo di onorare la memoria del Presidente Silvio Berlusconi fresco di sepoltura - ha aggiunto -. Specialmente in una Milano che ha sempre più bisogno di una alternativa seria di centrodestra a una maggioranza di centrosinistra che a Palazzo Marino fa fatica anche ad assicurare il numero legale".

Forza Italia, Sorte su Berni Ferretti: "Normali discussioni"

Ora giunge la controreplica di Sorte, a smorzare (forse) le polemiche: "Quando sono stato nominato coordinatore regionale in Lombardia avevamo zero consiglieri e non eravamo rappresentati" al Municipio 1 di Milano "mentre adesso ne abbiamo 4, un grande successo". Parlando con Ansa, Sorte definisce le parole di Ferretti "normali discussioni".