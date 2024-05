Musica: staff Fedez, è stato male ma non è in gravi condizioni

Fedez è stato male, motivo per il quale non ha potuto registrare la puntata del programma di Cattelan che andra' in onda da stasera. E' quanto apprende l'Agi da fonti vicine al rapper. Non si ha però al momento conferma dell'ipotesi di un nuovo ricovero di cui parlano alcune indiscrezioni.