Nuovo stadio, Lega: "Soldi buttati da Sala per dibattito pubblico"

"E' assurdo che il Comune di Milano, con il bilancio in rosso e la necessita' di tagli consistenti, spenda 245.000 per il dibattito pubblico non sapendo se Milan e Inter rimarranno a Milano". Lo affermano in una nota Samuele Piscina, consigliere comunale di Milano e vicecommissario cittadino della Lega, insieme a Lucrezia Ferrero, consigliera di Municipio 7. "

I due leghisti: "Probabilmente sono soldi buttati"

Probabilmente sono soldi buttati - aggiungono i due esponenti leghisti -, spesi solo perché Sala non vuole dare adito ad accuse, peraltro fondate, sulla sua nullafacenza in merito alla realizzazione del nuovo stadio. Purtroppo l'unica certezza rimane che le squadre guardano altrove e che la maggioranza comunale, totalmente divisa sul tema, non voglia esporsi.

"I dem fermano anche richiesta Consiglio Straordinario Municipio 7"

Cosi', dopo aver negato lo svolgimento della commissione consiliare sport alla presenza del sindaco e dopo aver bloccato il Consiglio comunale straordinario in barba a ogni regolamento, ora i dem fermano anche la richiesta di una Consiglio straordinario all'interno del Municipio 7". "La situazione è paradossale", concludono gli esponenti leghisti. "La democrazia e' una cosa seria e le regole ne sono alla base. Sala deve spiegare se i soldi dei cittadini vengono ben spesi o sperperati per mera immagine. Il sindaco venga a spiegare se le squadre rimarranno a Milano e per quale motivo abbiamo perso mesi a causa della sua inerzia."

