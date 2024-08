Olimpiadi, Fontana esalta gli 80 atleti lombardi: "Frutto dei nostri investimenti"

"In Lombardia abbiamo avuto l'esempio dei frutti che derivano dagli investimenti nello sport, con atleti straordinari come gli Azzurri del centro federale di ciclismo di Montichiari, che la Regione ha voluto, finanziato e sviluppato". Lo sottolinea il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine dei giochi di Parigi. "Dalla prima all'ultima medaglia delle Olimpiadi, ogni azzurro è motivo di orgoglio per tutta l'Italia", continua Fontana, che riserva "un grande ringraziamento a tutti gli atleti che hanno gareggiato a Parigi, in particolare ai nostri 80 lombardi".

Tra gli altri centri di formazione sportiva Fontana cita il Centro Federale della Pallavolo a Milano, l'Accademia Internazionale di Ginnastica Ritmica a Desio e quella di Ginnastica Artistica a Brescia: "grandi strutture e atleti determinati a realizzare i propri sogni. Chiuso il capitolo di Parigi 2024, guardiamo con entusiasmo ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026- chiude Fontana- dove saremo ancor più protagonisti". La Lombardia, con 15 medaglie complessive, è la regione che ha dato il maggior contributo alla delegazione azzurra alle Olimpiadi appena concluse.

