Omicidio di Bovisio, l'amico della vittima: "Lei gelosa a livelli assurdi, l'aveva già ferito"

Marco Magagna era già stato aggredito in passato dalla fidanzata Stella Boggio, che lo ha poi ucciso nella notte tra il 6 ed il 7 gennaio a Bovisio Masciago, Monza. A rivelarlo è stato un amico del 38enne, alle telecamere di "La vita in diretta": "Lo aveva già accoltellato il 27 dicembre - ha dichiarato il giovane - Lui si è fidato ancora di lei, non ha denunciato, e alla fine ce l'ha fatta a ucciderlo. Lei era gelosa a livelli assurdi, una gelosia compulsiva - ha continuato - chiedeva sempre dove fosse e cosa stesse facendo. Leggere che lei si sarebbe difesa fa male, Marco era la persona migliore del mondo. Credo lo abbia fatto per gelosia, ha tolto la vita a un uomo, ora è la sua parola contro quella di lui che non c'è più".

I contenuti dei cellulari al vaglio degli inquirenti

Gli inquirenti hanno sequestrato i cellulari della coppia alla ricerca di elementi utili per ricostruire la dinamica relazionale dei due. Oggi previsto l'interrogatorio di garanzia e la convalida d'arresto per la 33enne.

