Operatori sanitari che non si vaccinano? Galli: "Cambino mestiere"

Il vaccino per gli operatori sanitari deve essere obbligatorio "senza se e senza ma. E' evidente che dobbiamo sapere chi ha o non ha gli anticorpi nell'ambito del personale sanitario". A dirlo ad Agora' su Rai 3 e' Massimo Galli, responsabile del reparto malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano. Secondo Galli, invece, "passano in coda tutti coloro che hanno contratto l'infezione e sono guariti". "Chi non si vaccina cambia mestiere", ha sottolineato Galli parlando dei medici scettici nei confronti della vaccinazione anti-Covid. "Siamo tutti molto drastici su questo: c'è la responsabili del medico di non portare l'infezione in corsia, e quindi lavorare in sicurezza anche nei confronti dei propri colleghi - ha aggiunto l'infettivologo - Poi c'è una questione morale, i medici devono convincere e se sei esitante sul vaccino non dai un buon esempio ai pazienti". "Il punto e' che dal Covid non siamo fuori. Il vaccino ci tirera' fuori, pero' necessita di una campagna di vasta portata, quindi ora dobbiamo continuare a mantenere tutte le cautele del caso e non parlare per slogan", ha chiarito.

"Mi auguro che la situazione del Veneto non sia una specie di antefatto rispetto a quello che ci possiamo aspettare in termini di ripresa della malattia a gennaio" ha spiegato Galli. "Confesso il mio grande timore. Ho parlato ieri pomeriggio con la mia collega di Verona, le ho chiesto della situazione che sta vivendo e mi sono convinto che, aldila' della capacita' del Veneto di fare molti test, c'e' il problema degli ospedali - ha osservato Galli - che e' un segnale potentissimo di una ripresa importante dell'infezione e della diffusione della malattia".