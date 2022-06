Operazione in via Bolla, Aler Milano ringrazia le forze dell'ordine

"Aler Milano ringrazia le Forze dell’Ordine riguardo all’imponente operazione odierna sull’edificio di Via Bolla. Sono stati allontanati 6 nuclei di occupanti abusivi che si sono contraddistinti da ultimo perquell’incresciosa vicenda della rissa. Offriamo tutto il nostro supporto logistico alle Forze dell’Ordine per proseguire in questo lavoro dirisanamento del Quartiere e ripristino della legalità, soprattutto per consentire l’inizio dei lavori dimanutenzione straordinaria già finanziati da Regione Lombardia": questa la nota di Aler Milano.

"Il Comune di Milano deve individuare soluzioni alloggiative alternative"

Aler prosegue: "La presenza di questi personaggi dediti alla delinquenza ha sempre ostacolato e impedito gliinterventi di riqualificazione. Il Comune di Milano deve individuare soluzioni alloggiative alternative per collocare i minorifacenti parte dei nuclei familiari.L’operazione di oggi ha evidenziato la natura delle occupazioni abusive, fatta non per necessità maper intenti delinquenziali"