Osnato, Rizzi, Maran: gli Stati generali della Casa a Italia Direzione Nord

Il diritto all'abitazione e il costo del mattone, il futuro dell'housing sociale in una città come Milano e il ruolo della politica: a Italia Direzione Nord si svolgono gli Stati generali della Casa. Lunedì 21 novembre alle 11 intervengono Marco Osnato, Presidente Commissione Finanze Camera dei Deputati; Alan Rizzi, Assessore alla Casa e Housing Sociale Regione Lombardia; Pierfrancesco Maran, Assessore alla Casa e Piano Quartieri Comune di Milano; Raffaella Saporito, Associate Professor of Practice of Government, Health and Not for Profit SDA Bocconi School of Management; Angelo Sala, Presidente Aler Milano; Simone Dragone, Presidente MM; Fabio Carlozzo, Amministratore Delegato Redo Sgr; Fabio Cambiaghi, Direttore Sviluppo Immobiliare CMB Casa.

La “nuova stagione” di Italia Direzione Nord

Si preannuncia eccezionale l’edizione invernale della rassegna in programma lunedì 21 novembre presso la Fondazione Stelline in Corso Magenta 61, a Milano, alla luce della composizione del nuovo Governo. Tre ministri (Giuseppe Valditara, Gilberto Pichetto Fratin e Alessandra Locatelli), il governatore lombardo Attilio Fontana, l’architetto Stefano Boeri, il viceministro Francesco Paolo Sisto e tre sottosegretari (Alessandro Morelli, Claudio Durigon e Vittorio Sgarbi, quest’ultimo insieme a Morgan) saranno tra i 60 ospiti protagonisti della diciassettesima edizione di Italia Direzione Nord.

Sarà l’occasione per dialogare e incontrare i rappresentanti istituzionali nazionali e regionali e per confrontarsi sui temi che riguardano il destino del Paese alla luce delle nuove programmazioni ministeriali e del netto cambio di passo rispetto ai Governi precedenti.

Giunta alla diciassettesima edizione Italia Direzione Nord è promossa dall’Associazione Amici delle Stelline, dalla Fondazione Stelline e da Inrete in collaborazione con Cenacolo Artom e gode del patrocinio di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.