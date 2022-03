Ospedali, classifica: Niguarda secondo in Italia e 50esimo al mondo

Niguarda si conferma nel podio italiano dei migliori ospedali nella classifica "World's Best Hospitals 2022" stilata dalla rivista Newsweek, che prende in esame 2.200 strutture in 27 nazioni. A guidare la classifica tre ospedali americani con al vertice la Mayo Clinic di Rochester.

Classifica ospedali: Niguarda prima struttura in Lombardia

Niguarda e' al 50esimo posto nel ranking mondiale, secondo tra le strutture nazionali, dopo il Policlinico Gemelli di Roma e primo centro tra quelli di Regione Lombardia. "Siamo particolarmente fieri e orgogliosi di questo riconoscimento internazionale, che testimonia il grande lavoro dei nostri professionisti nella cura e nella ricerca scientifica", commenta il direttore generale del Niguarda, Marco Bosio. Insieme alla classifica generale, il Newsweek ha stilato anche la lista dei migliori ospedali al mondo in base ad alcune specialita' cliniche. Niguarda si piazza al 37esimo posto per la Gastroenterologia, al 53esimo per l'Oncologia, all'80esimo per la Neurochirurgia, al 91esimo per la Cardiologia e al 96esimo per la Neurologia.

Classifica ospedali, Moratti: "Sanità lombarda fiore all'occhiello"

"Il Sistema Sanitario lombardo si conferma un fiore all'occhiello della sanita' italiana e, con questo riconoscimento, anche della sanita' mondiale", sottolinea il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Da parte sua la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, commenta: "Il 'podio' dell'ospedale Niguarda conferma ancora una volta che la Sanita' lombarda e' una Sanita' di eccellenza".

Leggi anche: