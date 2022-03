Ucraina, Salvini: "Lavoro per un urgente stop alla guerra"

Ucraina, Salvini: "Spiace che qualcuno polemizzi in momenti così drammatici"

"Per me fare politica è aiutare le persone, se uno sta seduto a Roma va bene, però penso che si possa fare di più e si debba fare di più". Così Matteo Salvini, lasciando l'ambasciata ucraina a Roma, a chi gli chiede se andrà in zona di guerra. "Stiamo lavorando per risolvere, non per creare problemi - dice con riferimento al progetto di recarsi al confine tra Polonia e Ucraina - . Ho sentito l'ambasciatore italiano che ora è a Leopoli, ma certo siamo in uno scenario di guerra, la cosa va trattata con estrema cautela". "Però - assicura - nelle prossime ore saremo presenti per aiutare, per permettere l'arrivo in Italia di più persone possibili, servo subito corridoi umanitari". "Anche per un bimbo salvato ne vale la pena".

"Ho incontrato in poche ore gli ambasciatori ucraino, russo e cinese, credo nella pace come priorità, lavoro per un urgente stop alla guerra e per corridoi umanitari sicuri per bimbi e famiglie che avranno nell’Italia la loro seconda Patria, confido nei dialoghi in corso e nel ruolo fondamentale della diplomazia, sulla via indicata dal Santo Padre". Lo dichiara ad Affaritaliani.it Matteo Salvini, commentando i timidi segnali di tregua e di dialogo che arrivano in queste ore dalla Russia. "La Pace è un valore supremo che dovrebbe unire, spiace che qualcuno invece riesca a polemizzare anche in momenti così drammatici", conclude il segretario della Lega.







Open arms: Lega, rinviata udienza domani con Salvini - E' stato comunicato alla difesa di Matteo Salvini che e' stato disposto il rinvio dell'udienza Open Arms programmata per domani. Il leader della Lega sara' lo stesso a Palermo oggi. Lo riferisce una nota della Lega.

