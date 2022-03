Ucraina: Salvini a parlamentari Lega, urgente fermare conflitto

Ucraina-Russia, Salvini a parlamentari Lega: "L'urgenza e' fermare il conflitto"

"L'urgenza e' fermare il conflitto" in Ucraina. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini che questa mattina ha riunito tutti i parlamentari del Carroccio per fare il punto della situazione con particolare riferimento al conflitto russo-ucraino.

Ucraina, Salvini: ''Dobbiamo fare di tutto per fermare la guerra"

La riunione è stata organizzata nel teatro Sala Umberto a Roma. Salvini ha fatto il punto della situazione, con particolare riferimento alla guerra in Ucraina. Salvini ha concluso l'incontro sottolineando: ''Dobbiamo fare di tutto per fermare la guerra. La pace non è mai fuori moda''.

Salvini andrà davanti all'ambasciata dell'Ucraina a Roma per ribadire la propria solidarietà. Nel pomeriggio il leader raggiungerà Palermo dove domani è in programma il processo Open Arms.

