Ita Airways dedica i nuovi aerei ai campioni dello sport italiano

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Da Totti a Marco Simoncelli, Ita Airways svela i nomi degli aerei con la nuova livrea azzurra

Alfredo Altavilla e Fabio Lazzerini, rispettivamente Presidente esecutivo e Amministratore delegato di ITA Airways, hanno presentato ieri il nuovo programma di fidelizzazione Volare e svelato i nomi dei campioni dello sport italiano a cui sono stati dedicati gli aerei con livrea azzurra. Pochi giorni fa, infatti, è terminato il sondaggio “Naming Azzurri”, iniziativa dell’azienda per chiedere agli utenti di candidare i nomi degli sportivi non più in attività a cui intitolare i velivoli.

Dalle numerose candidature arrivate dai follower, ITA Airways ha selezionato 22 nomi: Giuseppe e Carmine Abbagnale, Giacomo Agostini, Roberto Baggio, Enzo Bearzot, Novella Calligaris, Deborah Compagnoni, Alessandro Del Piero, Marcello Lippi, Andrea Lucchetta, Dino Meneghin, Tazio Nuvolari, Adriano Panatta, Federica Pellegrini, Flavia Pennetta, Gigi Riva, Valentino Rossi, Francesca Schiavone, Sara Simeoni, Marco Simoncelli, Gustav Thoeni, Alberto Tomba e Francesco Totti.

Fra gli ospiti illustri della presentazione anche il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport, Valentina Vezzali, il Presidente del CONI Giovanni Malagò, e il Presidente e Amministratore delegato di Sport Salute S.p.A. Vito Cozzoli.