Palazzo bruciato a Milano, Boeri: "Urgono norme più severe"

"Questa tragedia mancata ci deve convincere dell'urgenza di una normativa antincendio dove invece che limitarsi a raccomandazioni si obbligano i costruttori a non usare rivestimenti non sufficientemente resistenti al fuoco". La richiesta e' dell'architetto Stefano Boeri, dopo l'incendio che domenica sera ha avvolto un palazzo di 18 piani a Milano. "Trattandosi di materiali che costano meno di quelli invece piu' ignifughi, e considerando il grande successo del superbonus al 110%, c'e' il rischio serissimo - ha sottolineato - che in assenza di regole chiare e cogenti, molti privati e operatori immobiliari preferiscano oggi utilizzare rivestimenti piu' economici e meno sicuri. Ed e' un rischio che non possiamo correre, come dimostra non solo l'incendio di ieri (domenica, ndr) ma anche la terribile tragedia della torre di Grenfell Tower a Londra di 4 anni fa".