Parcheggi a Milano, De Chirico (FI): "Piano diabolico del Pd: e i silos?"

"Non sorprende affatto che l'assessore Censi abbia dichiarato di voler rendere ovunque la sosta a pagamento, anche fuori della cerchia filoviaria. In decine di milanesi mi avevano segnalato che con l'introduzione delle strisce blu in periferia i cartelli apposti non erano molto chiari e per come erano stati impostati sembrava di capire che dovessero pagare anche i residenti". Così Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia. L'azzurro prosegue: "Poi la retromarcia e la stampa di decine di migliaia di adesivi da apporre sui cartelli già posizionati. A spese di pantalone, ovviamente. Si aggiunge un altro tassello al piano diabolico di utilizzo dell'auto privata che il PD sta portando avanti da ormai 14 anni. Ho perso il conto a 20mila posti auto in meno su strada e nello stesso lasso di tempo non ricordo di aver visto alcuna inaugurazione di garage sotterraneo. Che fine ha fatto il piano parcheggi promesso in campagna elettorale? Per tutelare i residenti basterebbe realizzare autosilo in punti nevralgici della città. Ma guai a scontentare ecotalebani e le anime pure della sinistra al caviale che risiede al di là della cerchia".

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO