Parità virtuosa, aziende e associazioni premiate in Regione

Happy Friday, carta della maternità, supporto psicologico, riorganizzazione dei tempi di lavoro e superamento del divario retributivo di genere sono alcune delle misure di welfare aziendale avviate dalle realtà premiate oggi a Palazzo Pirelli dal Consiglio Pari Opportunità del Consiglio regionale nel corso di un evento svoltosi al Belvedere “Jannacci”. Rivolto ad aziende e associazioni di categoria, il Premio Parità Virtuosa si propone di valorizzare progetti che si sono distinti per aver applicato sistemi e tutele innovative in tema di welfare, in particolare nei confronti delle donne lavoratrici madri.

“Come Consiglio per le Pari Opportunità – ha dichiarato la Presidente Letizia Caccavale – siamo preoccupate perché in Italia le donne faticano a costruire una famiglia e allo stesso tempo mantenere il posto di lavoro e, a volte, si trovano costrette a licenziarsi. Difficoltà accentuate dalla pandemia negli ultimi due anni. Siamo confortate dalle due leggi nazionali recentemente approvate: il Family Act che introduce l’assegno unico universale per i figli e la nuova legge sulla Parità salariale tra uomo e donna. Ma la vera grande sorpresa l’abbiamo ricevuta dal nostro territorio, dalle candidature di aziende, associazioni e sindacati che, con impegno quotidiano e visione strategica, raccontano come è possibile sostenere i lavoratori nella vita professionale e familiare contribuendo a non escludere le donne dal mondo del lavoro.

Dal valore di queste realtà virtuose abbiamo deciso di ampliare la partecipazione al Premio Parità Virtuosa della prossima edizione anche alle aziende con meno di dieci dipendenti che, soprattutto in Lombardia, sono una realtà significativa nel panorama produttivo nazionale. Il nostro augurio è che queste buone pratiche possano essere da esempio per tutti”. Nelle scorse settimane alla segreteria del Premio sono pervenute oltre 50 candidature da parte di grandi aziende e organizzazioni di categoria, tutte sigle importanti e significative del mondo produttivo e associazionistico lombardo, a riprova dell’importanza di un riconoscimento giunto alla terza edizione e che rappresenta ormai un appuntamento molto apprezzato per il fatto che pone in risalto un racconto della vita aziendale positivo e attento ai lavoratori. Tra le iniziative più innovative, il supporto psicologico gratuito, il rimborso di voucher per babysitter e badanti così come l’Happy Friday, due ore di permesso retribuito nei mesi estivi.

I premiati di Parità Virtuosa 2021

REVERSE SPA (Milano): azienda per la ricerca e selezione di personale, head hunting. Premio Parità Virtuosa per la “Carta della maternità” che supporta con azioni mirate l’essere genitori.

VIVIENNE WESTWOOD SRL (Milano) azienda di moda di importanza internazionale, la produzione include abbigliamento, pelletteria, accessori e articoli per la casa. Premio Parità Virtuosa per l’Happy Friday, due ore di permesso retribuito nei mesi estivi.

STREPARAVA SPA (Adro, Brescia) Realtà metalmeccanica del settore automotive che sviluppa e produce componenti motore, telaio e sospensioni per veicoli commerciali, truck, bus e per applicazioni industriali. Premio Parità Virtuosa per il servizio psicologico e lo spazio di ascolto.

AGOS DUCATO SPA (Milano) società finanziaria leader nel settore del credito al consumo, presente in Italia da oltre trent’anni con circa 2.000 dipendenti. Premio Parità Virtuosa per l’“Agos Parental Care”, un aiuto concreto alle famiglie.

CONFARTIGIANATO IMPRESE BERGAMO l’Organizzazione Sindacale per la tutela delle imprese artigiane. Premio Parità Virtuosa per il superamento del gender pay gap e la riorganizzazione dei tempi di lavoro.

VALORE D (Milano): associazione di imprese in Italia che promuove l’equilibrio di genere e una cultura inclusiva per la crescita delle aziende. Premio Parità Virtuosa per l’assenza di divario retributivo tra uomini e donne.

LA GRANDE CASA ONLUS (Sesto san Giovanni, MI): Cooperativa sociale con 221 soci, 383 lavoratori e 90 servizi. Tra questi ci sono strutture di accoglienza per genitore/figlio, per minori, servizi educativi scolastici e domiciliari. Premio Parità Virtuosa per supportare i lavoratori nell’equilibrio vita-lavoro.

Menzione speciale di Ambassador per: WAY2GLOBAL (Milano): Servizi di traduzione e interpretariato in tutte le lingue

IPSEN (Assago, Mi): azienda bio-farmaceutica interazionale che mette a disposizione dei pazienti prodotti in oncologia, neuroscienze, endocrinologia e malattie rare.

DANONE COMPANY (Milano): multinazionale di prodotti alimentari.