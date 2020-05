Pavia, abbraccia la fidanzata in centro a Pavia: multa da 400 euro

Una coppia di ragazzi poco più che ventenni multati a Pavia con una sanzione da ben 400 euro. Il motivo? Il giovane ha abbracciato la fidanzata. Comportamento non ammesso dalle norme per contrastare il Coronavirus, anche se i due sono fidanzati. La coppia incredula è stata avvicinata da una pattuglia di agenti in borghese che, come riferisce oggi La Provincia Pavese, ha comminato la sanzione. Entrambi i giovani indossavano regolarmente la mascherina. Potevano camminare affiancati. Ma non abbracciarsi. Per la precisione, ad essere multato è stato solo il ragazzo, responsabile di aver cinto la propria fidanzata con il braccio.