Pavia, bimbo di due anni si ustiona al volto con la candeggina

Grave incidente domestico a Zeme, Pavia, dove un bambino di due anni si e' procurato ustioni al volto, rovesciandosi addosso un bicchiere nel quale era contenuta candeggina mescolata ad acqua. Il piccolo e' stato subito soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in elicottero all'ospedale di Alessandria, come riferisce Ansa. Il bambino non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri: il piccolo era assieme al padre quando ha afferrato il bicchiere, che sembrava essere ad una altezza a lui non raggiungibile

