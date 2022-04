Pessano, il comune taglia le tasse: ridotte addizionale IRPEF, TOSAP e ICP

Pessano con Bornago: ridotte le tasse locali

Approvato a Pessano con Bornago (MI) il bilancio di previsione 2022-2024 con una bella sorpresa, il parlamentino cittadino ha infetti deliberato una riduzione delle tasse locali, in particolare l’addizionale comunale IRPEF passa dallo 0,8% allo 0,7% del reddito e il Canone Unico (che ingloba le vecchie TOSAP e ICP) viene ridotto mediamente del 20%. Minori entrate per 150.000€, questo dice il bilancio del Comune di 9.000 in Provincia di Milano, senza tagliare alcun servizio, anzi, continuando ad implementare la spesa per il sociale e l’istruzione, in particolare per le famiglie e i disabili, temi cari all’Amministrazione guidata dal Sindaco Alberto Villa.

Villa, che ha tenuto per sé la delega al bilancio, esulta “un risultato storico, soprattutto in un momento come questo dove vediamo tante realtà che faticano a far quadrare i conti” – prosegue il Sindaco “noi siamo convinti che i soldi stiano meglio nelle tasche dei cittadini che nelle casse dello stato, nel nostro piccolo abbiamo voluto ampliare il loro margine di libertà, ricordandoci sempre che i soldi che amministriamo sono il frutto del lavoro dei nostri cittadini ed è giusto che ne godano il più possibile dato che se li sono guadagnati”.

Per quanto riguarda la tenuta dei conti pubblici, nessun problema, il primo cittadino spiega che “questo risultato è stato possibile grazie al lavoro degli anni precedenti, in cui abbiamo monitorato attentamente la spesa e capito che c’era questo spazio di manovra; quando si redige il bilancio sembra sempre che i soldi non bastino mai, ma a fine anno poi avanzano e in quel momento, però, non è più possibile restituirli ai cittadini. Così abbiamo affinato le nostre previsioni per esse in grado di ridurre la pressione fiscale locale”.

