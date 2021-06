Politecnico di Milano: Mattarella all'inaugurazione del nuovo campus

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato al Politecnico di Milano all'inaugurazione del nuovo campus di Architettura nato da un'idea di Renzo Piano, e poi progettato da Ottavio Di Blasi. Ad accoglierlo, al suo arrivo, l'archistar, il rettore dell'ateneo Ferruccio Resta, il ministro dell'Universita' e della ricerca Maria Cristina Messa, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il prefetto di Milano Renato Saccone. Il Capo dello Stato ha tagliato il nastro del nuovo campus urbano, che comprende nuovi edifici e uno spazio alberato di circa 9 mila metri quadrati.



Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha ringraziato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la sua presenza, dopo l’apertura dell’anno accademico all’Università Statale e la partecipazione al taglio del nastro dell’area arrivi dell’aeroporto di Linate. “Noi nelle istituzioni abbiamo tanti amici - ha detto Sala rivolgendosi a Mattarella - ma lei è il più amico di tutti. La sua vicinanza a Milano e alla Lombardia mi commuove”. Una volta superata l’emergenza del Covid-19, per “il nostro Paese” vedo “un nuovo inizio, non un ritorno alla situazione precedente alla pandemia”, ha sottolineato il Capo dello Stato durante il suo intervento.

"Sono lieto di essere in quest'aula" per "valorizzare insieme la relazione di comunita' che un ateneo rappresenta con l'esperienza maturata durante la pandemia sull'uso del digitale", ha aggiunto Mattarella: tuttavia, ha rimarcato il capo dello Stato, nonostante l'importanza del digitale durante l'emergenza Covid, "i collegamenti a distanza non possono mai sostituire la presenza della comunita' studentesca e dei docenti ma integrano in modo positivo e importante l'attivita' di un ateneo".



MATTARELLA AL POLITECNICO, FONTANA: ECCELLENZA DI CARATURA INTERNAZIONALE CON SALDE RADICI NEL TERRITORIO

"Una sede universitaria internazionale, con una comunità di studenti, ricercatori e docenti aperta al mondo e artefice di progresso, ma che riesce sempre a mantenere un forte radicamento con il nostro territorio". Lo ha detto il governatore della Regione, Attilio Fontana, intervenendo all'inaugurazione del nuovo campus del Politecnico di Milano, al quale ha preso parte anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Rivolgendosi al Presidente Mattarella, il governatore della Lombardia ha sottolineato come "il Politecnico di Milano sia, secondo le più prestigiose classifiche annuali degli atenei di tutto il mondo, la migliore Università d'Italia, premiata proprio di recente dalla Regione con la 'Rosa Camuna', il riconoscimento più alto della Regione".

Il presidente Fontana ha poi evidenziato che "durante l'emergenza sanitaria, il Politecnico non ha esitato a contribuire con i propri laboratori e Centri per le diverse necessità. Dai primi mesi - con il supporto alla valutazione dei materiali e dei dispositivi di protezione individuale - fino ai giorni più recenti, collaborando, ad esempio, alla definizione dei layout di funzionamento del più grande hub vaccinale nazionale, al il Palazzo delle Scintille di Milano". "Il Campus che inauguriamo oggi - ha concluso Fontana - è la testimonianza della lungimiranza di chi opera in questa realtà, a partire dal rettore Ferruccio Resta. Un progetto visionario di rivitalizzazione, sostenibilità e identità urbane. E mi piace pensare che la nostra magnifica Regione e il suo immenso capitale umano siano l'humus che nutre questo centro di sapere e avanguardia".