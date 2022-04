Procura di Milano verso il rinvio a giudizio per Piero Amara

La procura di Milano si appresta a chiedere il rinvio a giudizio per l'avvocato Piero Amara in relazione al filone che lo vede indagato per rivelazione di segreto d'ufficio sulla fuga dei verbali resi da lui stesso sull'esistenza della fantomatica Loggia Ungheria. L'imminente richiesta di processo per Amara seguira' di pochi giorni quella analoga gia' fatta sulla presunta calunnia che avrebbe commesso ai danni del magistrato Marco Mancinetti, ex consigliere del Csm, di cui l'avvocato aveva rivelato dei sospetti favori richiesti per il figlio. Tempi piu' dilati invece sono attesi per l'eventuale richiesta di rinvio giudizio per la parte che riguarda il cosiddetto falso complotto, in cui a Amara e' co-indagato, a vario titolo, con altre 16 tra persone fisiche e giuridiche.

