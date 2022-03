Prosperini, affido ai servizi sociali: aiuta bimbi disabili con l'ippoterapia

Prosperini, affido ai servizi sociali: aiuterà i bimbi disabili con l'ippoterapia

Pier Gianni Prosperini, ex assessore regionale lombardo, espierà la pena di 3 anni e 8 mesi aiutando i bimbi disabili con trattamenti di ippoterapia. Nella giornata di martedì 22 marzo infatti il tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, avanzata da Tiziana Bellani, il legale di Prosperini, e che ha avuto il parere favorevole del pg Nicola Balice. L'ex assessore, che e' medico, tempo fa ha conseguito l'abilitazione per esercitare questa disciplina riabilitativa. Dopo di che ha cominciato a lavorare con i piccoli in un centro specializzato nel milanese dove ora proseguira' la sua attivita' per scontare la condanna risultata dal cumulo delle pene per una vicenda di corruzione per l'esercizio della funzione che risale al 2009 - 10 mila euro ricevuti da un imprenditore per il rinnovo di un contratto per manifestazioni fieristiche - e per il caso con al centro l'esportazione di materiale d'armamento verso l'Eritrea.

