Qatargate, la figlia di Panzeri ricorre contro l'estradizione in Belgio

La difesa di Silvia Panzeri, la figlia dell'ex europarlamentare Pier Antonio, ricorrera' in Cassazione contro la decisione della Corte di appello di Brescia di estradarla in Belgio. L'avvocata 38enne e' stata arrestata e messa ai domiciliari nei primi giorni di dicembre con le accuse di associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio. Il via libera alla consegna ha tenuto conto anche della relazione sulle carceri del Belgio.