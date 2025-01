Ramy, l'audio integrale tra carabinieri e soccorritori: "Abbiamo due ragazzi a terra"

Sono da poco passate le 4 del 24 novembre 2023. I sanitari del 118 milanese rispondono a una chiamata. "Emergenza sanitaria?". Dall'altro capo c'e' uno dei carabinieri che hanno partecipato all'inseguimento dello scooter su cui viaggiavano Ramy Elgaml e Fares Bouzidi terminato in via Ripamonti con la morte del ragazzo di 19 anni. L'AGI ha ascoltato l'audio integrale di cui era nota solo la prima parte. (QUI L'AUDIO)

"Siamo i carabinieri, abbiamo due ragazzi a terra incoscienti

"Siamo i carabinieri del nucleo radiomobile da Ripamonti, abbiamo qua due ragazzi a terra incoscienti, ci servono subito un'automedica e un'ambulanza. Non reagiscono e non rispondono.". Gli operatori del servizio sanitario li rassicurano (in precedenza c'era gia' stata una telefonata alla centrale). "Allora stanno arrivando sia l'ambulanza che l'auto l'infermieristica. Cosa e' successo li'? Perche' non abbiamo grandi informazioni". "E' successo che questi due ragazzi sono scappati col Tmax e sono caduti sul marciapiede". Qui si sente la parola "colpa" pronunciata da un carabiniere ma il contesto che l'accompagna non e' chiaro mentre si capisce la frase che segue: "Non rispondono" riferita ai due feriti.

"Stiamo massaggiando il ragazzo a terra"

"Svegli?" Domanda l'operatore. "No..uno si' e uno no". "Sono a terra entrambi?"."Si"."Stiamo arrivando in forze: automedica auto infermieristica e anche le ambulanze. Solo una cosa: quello che e' per terra sta respirando o no?". "Lo stiamo massaggiando". "Ah lo state massaggiando.". "Eh si'". "Passami chi sta massaggiando. Ti metto in viva voce? E' in arresto cardiaco?" "Sembra che non e' cosciente". "Allora si fermi un attimo che la guido io. Perfetto gli dia un pizzicotto tra collo e spalla e mi dica se fa qualcosa o no". "Nessuna reazione". "La pancia si muove, respira?". "No"."Nel dubbio le do'indicazioni e ritmo per il massaggio cardiaco. Avete fatto il corso per il defibrillatore e la rianimazione?". "Si"."Avete il defibrillatore?". "No".



"Non c'e' problema, i mezzi sono vicini. Continuate con il massaggio cardiaco"Sto facendo da almeno cinque minuti il massaggio cardiaco se resta con noi al telefono e' meglio". L'operatore gli da' alcune indicazioni e il ritmo per il massaggio. "L'automedica arriva entro un paio di minuti. Resto al telefono con voi finche' non arrivano i medici. Sta continuando il massaggio? Uno, due, tre, .bravo continua cosi', il ritmo e' perfetto". Il carabiniere chiede: "Dov'e' l'automedica?"."In Corvetto, l' autoinfermeriestica e' su via Ripamonti, dovresti vederla e sentirla". Si sente la sirena delle ambulanze. "Vi lascio col tecnico e l'infermiere" e' il congedo dell'operatore al militare.

