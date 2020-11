Regione: Lucchina affiancherà Gallera? Ecco il nome del supercommissario

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Regione Lombardia è pronta a richiamare in servizio Carlo Lucchina per affinacare l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. Affaritaliani aveva anticipato qualche giorno fa la notizia di un possibile supercommissario (QUI L'ARTICOLO), ora ne si conosce anche il nome. Lucchina, ex direttore generalare della sanità lombarda, andrebbe dunque a rafforzare la squadra che risponde all'attuale dg Marco Trivelli all'interno di un comitato dedicato alla gestione dell'emergenza Coronavirus. Il ruolo dell'assessore Gallera risulterebbe ridimensionato da questo nuovo ingresso, del resto la Lega pare stia premendo affinché venga sostituito o affiancato da una figura tecnica. Domani si svolgerà un vertice tra i leader lombardi del centrodestra per affrontare questa delicata questione, a richiedere il summit sarebbe stata proprio la Lega.