Report ancora sulla Lombardia: Si sono scordati i caschi per l'ossigeno"

Report questa sera alle 21.20 su ️RaiTre torna a parlare della gestione della pandemia in Regione Lombardia anticipando mail che imbarazzano i manager della sanità lombarda: si sarebbero infatti dimenticati in piena emergenza di ordinare i caschi per l'ossigeno per gli ospedali di Bergamo e provincia. Nella presentazione del programma si legge: "Con oltre 17.000 decessi su una popolazione di 10 milioni di abitanti la Lombardia è una delle aree del mondo in cui il nuovo coronavirus ha ucciso di più. Anche a causa di questo triste primato l'Italia rimane ancora oggi uno dei paesi d'Europa con più morti in relazione al numero di abitanti. Abbiamo ricostruito con dati e documenti inediti la catena di eventi ed errori che hanno contribuito a generare questa situazione."

"Abbiamo trovato delle email che sostanzialmente mostrano la disperazione dei manager della sanità bergamasca perché chiedevano dispositivi di protezione e tamponi per i propri medici, mentre invece dalla centrale Unità di crisi venivano dirottati in altre zone della Lombardia dove non c'era emergenza, lo facevano per consuetudine. La burocrazia è un po' come il mulo: quando tu gli imponi di cambiare la strada ha un po' difficoltà a farlo. Lì in quelle zone c'erano più medici, ma non c'era l'emergenza che c'era a Bergamo. Ma tra queste c'è una mail che è altamente imbarazzante per i manager della Regione Lombardia che riguarda un ordine di caschi per l'ossigeno. Il 14 marzo il dirigente dell'azienda sanitaria Bergamo Est chiede con urgenza i caschi per l'ossigeno, perché mancano i caschi negli ospedali della zona di Bergamo. Dopo due giorni non arrivano, chiama disperato, scrive alla ditta modenese che dice 'guarda mi dispiace, l'ordine che chiedevi per te qui non è mai arrivato'. Lui chiama e scrive mail all'Unità di crisi e alla fine della giostra emerge che si sono dimenticati di fare l'ordine.", si legge sulla pagina FB di Sigfrido Ranucci.