Ristrutturazione San Siro, Fontana: "Dai club molte criticità"

Sulla proposta di ristrutturazione dello stadio di San Siro "so che ci sono molte criticita' su questa idea da parte delle squadre, quindi bisogna parlare con loro". A dirlo e' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un evento a Milano. Sul referendum annunciato dal 'comitato no stadio', che si oppone alla creazione dell'impianto a San Donato Milanese, il governatore sottolinea: "Tutte le cose che si vogliono fare subiscono una serie di stop dai comitati, dagli organismi che nacono, non so cosa dire. Ci saranno le autorita' che devono decidere, valuteranno sulla base di tutte le considerazioni, anche quelle esposte dal comitato".

Stadio del Milan a San Donato, l'iter prosegue

Nel frattempo l'agenda del sindaco del Comune di San Donato, Francesco Squeri, e' fitta di incontri, sul possibile futuro stadio del Milan, che potrebbe sorgere nell'area San Francesco. Il prossimo appuntamento sara' il confronto pubblico con la citta' in programma martedi' 13 febbraio alle 20.30 in sala Consiliare e, nei giorni successivi, con i Sindaci del territorio, dando continuita' al dialogo avviato con i primi cittadini del Sud Milano a novembre dello scorso anno. Il sindaco ha gia' illustrato ai Consiglieri i dettagli dell'iter amministrativo in corso, tema su cui l'Ente si e' confrontato anche con i tecnici regionali. Negli ultimi giorni Squeri e i tecnici dell'ente hanno compiuto una serie di incontri relativi alla proposta di variante urbanistica per l'area dove potrebbe essere realizzato il futuro Stadio dei rossoneri. Martedi' sera Squeri ha incontrato i Consiglieri comunali, mentre proseguono le interlocuzioni tecnico-operative in ambito di programmazione con la Regione.

Stadio del Milan a San Donato, ciclo di incontri con i cittadini

L'incontro di martedi' e' stato di taglio informativo e finalizzato ad aggiornare i Consiglieri sullo stato della procedura. Dopo una fase di illustrazione da parte del Sindaco e dell'ingegner Domenico Martini, dirigente dell'area tecnica che ha spiegato nel dettaglio il documento tecnico da lui sottoscritto sulla base del quale a fine gennaio la Giunta ha deliberato la percorribilita' della proposta di variante urbanistica per l'Area San Francesco, si e' aperta una fase di confronto nel corso della quale i Consiglieri hanno potuto rivolgere al primo cittadino e al dirigente una serie di domande e considerazioni. Mercoledi', invece, in Regione si e' svolta una nuova interlocuzione tecnico-operativa preliminare in materia di programmazione dedicata ad approfondire alcuni passaggi funzionali all'avvio dell'Accordo di Programma, la cui promozione compete al Sindaco (che dovra' sottoporlo alla Regione) e che prevede successiva adesione di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nell'articolato progetto urbanistico.

"Condivisione e operativita' - spiega il Sindaco Francesco Squeri - sono i fronti sui quali siamo impegnati in questi giorni e che caratterizzeranno l'approccio con cui affronteremo il percorso che portera' all'Accordo di programma finalizzato alla eventuale realizzazione dello stadio del Milan. Sara' nostra cura, informare e coinvolgere costantemente i cittadini e le realta' del territorio, come dimostrato dall'agenda di queste settimane che registra un confronto costante con le diverse componenti di San Donato".