Milano, incendio in casa di riposo: sei morti

Rogo alla "Casa dei Coniugi", indagato anche il dg di Proges

Alla direttrice della Rsa "Casa per Coniugi" Claudia Zerletti, si aggiunge anche Giancarlo Anghinolfi, direttore generale della Proges, l'ente gestore della struttura comunale di via dei Cinquecento, nel registro degli indagati del fascicolo sul rogo mortale divampato nella notte tra il 6 e il 7 luglio. Ai primi due indagati con le ipotesi di reato di incendio, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime, potranno aggiungersi altri nomi fino a raggiungere il numero di sei.

Oggi nuovo sopralluogo nella Casa di riposo milanese

Per le altre eventuali posizioni da iscrivere sara' dirimente un nuovo sopralluogo che si svolgera' oggi nella Rsa per fare chiarezza su alcune incongruenze documentali emerse in una riunione operativa a cui hanno partecipato i pm del pool "Tutela della salute, dell'ambiente e del lavoro", coordinati dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, i poliziotti della Squadra mobile, i Vigili del Fuoco nel nucleo investigativo antincendi e personale della squadra di polizia giudiziaria del VI dipartimento della Procura. Le verifiche nei luoghi dove l'incendio ha causato la morte di sei ospiti e l'intossicazione di altri 81 ci concentrera' su aspetti tecnici legati agli impianti e ai materiali.

Nella giornata di giovedì è stato confermato che i pensionati Cgil si costituiranno parte civile nel processo che sta per essere istruito.