Rogo in Via della Spiga a Milano: Tomaso Bracco gravissimo

Rogo in Via della Spiega a Milano: Tomaso Bracco gravissimo

Era gia' troppo densa la coltre di fumo quando la domestica e il cuoco si sono accorti dell'incendio divampato nella zona delle camere da letto in cui si trovava Tomaso Renoldi Bracco. Lo ha raccontato ai cronisti fuori dal palazzo di via della Spiga 36 la stessa donna spiegando di non essere nemmeno riuscita a far un tentativo per aiutare il nipote di Diana, gia' presidente di Expo 2015 e dell'omonimo gruppo farmaceutico.

A estrarre dalle fiamme il 51enne sono stati i vigili del fuoco quando era gia' incosciente e in arresto cardio-circolatorio a causa delle ustioni e dell'inalazione del fumo. "Ero in mansarda con il cane del signore quando ho sentito sbattere una porta al piano inferiore. Sono scesa e ho visto del fumo provenire dalla zona notte", ha detto la collaboratrice in servizio nell'abitazione su due livelli della famiglia Bracco.