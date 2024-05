Russo (Gruppo CAP) a Direzione Nord: “Creare valore intorno all’acqua”. VIDEO

Innovazione tecnologica ed economia circolare sono i temi affrontati da Alessandro Russo, Amministratore Delegato di Gruppo CAP, nel suo intervento alla 22esima edizione di Direzione Nord lunedì 6 maggio. “Per noi di Gruppo CAP l’attenzione all’economia circolare parte dall’idea di rompere lo schema per cui l’acqua è circolare in natura, e quindi vogliamo provare a ragionare su come creare valore intorno all’acqua. Questo – prosegue Russo-, significa parlare di acqua e rifiuti, significa capire che gli impianti di depurazione possono diventare sempre più delle bioraffinerie che possono essere messe al servizio del trattamento spinto di alcune tipicità di rifiuti. Significa anche parlare della capacità dell’acqua di produrre e consumare energia, e altrettanto di ridurre al massimo i consumi idrici.”

“Da questo punto di vista, stiamo lavorando anche sull’idea che nei nostri impianti si possa produrre energia rinnovabile, con l’obiettivo che il fotovoltaico diventi una delle nuove leve per trasformare Gruppo CAP in un’azienda Carbon Neutral, nel rispetto degli standard che ci siamo dati per il 2030.”

Il panel “Energia e ambiente: quali sfide nel contesto europeo”

Russo è intervenuto al panel “Energia e ambiente: quali sfide nel contesto europeo” . Vi hanno preso parola anche Stefano Besseghini, Presidente ARERA, Giorgio Maione, Assessore Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Donato Bendicenti, Responsabile della sede Rai a Bruxelles e autore di Scintille – L’avventura dell’energia in Europa dalla scissione dell’atomo alla rivoluzione verde, Elena Grandi, Assessora al Verde Comune di Milano, Francesco Mascolo, Amministratore Delegato MM Spa, Alberto Dossi, Vice Presidente vicario Assolombarda per la Transizione ecologica, Paolo Mazzucchelli, Presidente Alfa, e Armando Brunini, Amministratore Delegato SEA.

La 22esima edizione di Direzione Nord

La 22esima edizione di Direzione Nord, a tema “Road to Europe”, si è svolta lunedì 6 maggio presso l’Auditorium della sede di Assolombarda in Via Pantano 9 a Milano. La kermesse è statapromossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete, in collaborazione con Assolombarda e con il contributo di Regione Lombardia. affaritaliani.it è stato media partner dell’evento. Nell’arco della giornata si sono alternate numerosi esponenti delle istituzioni come il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il Sottosegretario di Stato con delega al Cipess Alessandro Morelli, il governatore lombardo Attilio Fontana.